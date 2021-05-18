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Ночью в Сочи сгорел кондитерский цех. Погибших и пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Заявка о возгорании в Адлерском районе поступила в 02.18 ночи. К месту вызова оперативно прибыли пожарные. Горело 2-х этажное здание общей площадью 160 м2.

- К тушению пожара привлечены 15 человек личного состава, 5 ед. техники. На тушении подано 2 ствола "Дельта", работало 2 звена ГДЗС, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Погибших и пострадавших нет.