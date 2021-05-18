Участники нацпроекта «Производительность труда» на Кубани могут получить кредит по низким процентам

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Министерство экономики Кубани заключило соглашение о сотрудничестве с двумя банками, которые направили на продвижение ESG-принципов в реальный сектор экономики. ESG в банковской сфере – это ответственное инвестирование в важные экологические, социальные и управленческие проекты.

– Мы разработаем программы кредитования по сниженной процентной ставке для всех заемщиков, развивающих ответственное инвестирование. И в первую очередь это предприятия-участники нацпроекта «Производительность труда», - сказал министр экономики Кубани Алексей Юртаев.

В скоро времени подобные договора планируют подписать еще с пятью кредитными организациями.