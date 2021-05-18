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Общество18 мая 2021 12:09

В Вооружённые силы России отправили 45 сочинских призывников

Юноши будут служить в Сухопутных, Военно-космических войсках, ВДВ и Войсках национальной гвардии
Галина ФЕДОРОВA
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Фото: sochi.ru.

Фото: sochi.ru.

В Вооружённые силы России отправили 45 сочинских призывников. Юноши будут служить в Сухопутных, Военно-космических войсках, ВДВ и Войсках национальной гвардии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Торжественное отправка проходила на Завокзальном мемориальном комплексе.

25 призывников решили обучатся во время службы в армии по военно-учетной специальности - водитель категории "С". Это позволит после обучения продолжить воинскую службу водителем, часть из которых будет служить в Адлерском районе.

За весенний призыв этого года планируется отправить 330 призывников.

Сочи