Жительница Краснодара незаконно получила 78 тысяч рублей пособия по безработице

Прокуратура края установила, что с 17 июня 2020 года по 9 января 2021 года жительница Кубани незаконно получала пособие по безработице. За это время государство выплатило ей 78 тысяч рублей. Проблема была в том, что женщине назначили страховую пенсию, после которой она была обязана сообщить в надзорное ведомство, чтобы ей перестали платить пособие по безработице, но не сделала этого. В итоге она получала и пособие, и пенсию. На что государство не рассчитывало.

- В связи с изложенным прокуратура города направила материалы проверки в следственные органы полиции, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Сейчас ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.