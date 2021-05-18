Около половины участников предварительного голосования «Единой России» - новички в политике

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Подведены предварительные итоги подачи заявлений на голосование в «Единой России». Оказалось, что половина из них – беспартийные. Всего же на процедуру по голосованию подали 7 636 заявлений. Об этом сообщил председатель федерального организационного комитета процедуры сенатор Александр Карелин.

Почти 35% участников предварительного голосования – это молодые люди до 35 лет, а средний возраст кандидатов – 41 год.

- Мы продлили на две недели подачу заявок. Это принесло нам очевидно высокий интерес и соискателей, и выборщиков. Сегодня можно говорить о том, что около 4% от общего числа избирателей Российской Федерации – это чуть более 4 миллионов – те, кто заявил себя в выборщики. Более семи тысяч заявились для того, чтобы быть соискателями на звание кандидата от «Единой России» на предстоящих в сентябре выборах. Кроме того, соотношение примерно одинаковое по представительству на одномандатных округах и в списочной части, если говорить о выборах в Госдуму, - рассказал Александр Карелин.

При этом каждый третий участник процедуры – представитель малого и среднего бизнеса. Кандидатов из сферы образования – 14,5%, муниципальных служащих почти 10%. При этом только каждый четвертый – действующий депутат, и лишь 4% - депутаты действующего созыва Госдумы.

- Больше половины – 51,2% - те, кто не связывает себя с партией, не является сторонником, но с сегодняшнего дня готов объединить свою репутацию на стадии предварительного голосования, –отметил он.

Регистрация избирателей продлится до 28 мая – о своем желании выбрать кандидата, который представит «Единую Россию» на выборах в Госдуму в сентябре уже заявили 4,8 миллиона человек или почти 5% избирателей страны.