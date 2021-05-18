Фото: instagram.com/npsochi.

Редкое дерево зацвело в сочинском «Дендрарии». Листья Синоджакии используют в борьбе против рака. Об этом сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка.

Это кустарник или раскидистое дерево из семейства Стираксовые. Это единственное растение этого вида в России. Сейчас под угрозой исчезновения. Он находится в Красном списке Международного союза охраны природы. Возраст этого дерева в «Дендрарии» - 50 лет, а в высоту 6 метров.

На кроне дерева в мае появились цветы в виде звезд с 5 - 7 лепестками. Диаметр цветов - 2,5 см. В сентябре на нем появятся плоды ярко-коричневого цвета и грушевидной формы.

По словам специалистов, в молодых листьях находится вещество, успешно борющееся с раком - камптотецин. И с древних времен его используют в китайской медицине.