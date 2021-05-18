В Краснодаре крупный пожар на Новороссийской

Фото:"Туподар"

В краевом центре начался пожар на складе ОАО Масложиркомбинат Краснодарский. Огонь охватил сначала 150 квадратных метров, затем пламя раздуло ветром до 280 квадратов. В соцсетях появилось фото пожара, на них виден огонь внутри железного корнера.

- На тушении задействованы от РСЧС 72 человека и 24 единицы техники, в том числе от МЧС России - 47 человека и 17 единиц техники., - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сейчас на место выехали сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю для выяснения причин и обстоятельств пожара. Также работает испытательная пожарная лаборатория.

Погибших и пострадавших в пожаре нет.