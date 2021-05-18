Фото: sochi.ru.

Сотрудники сочинских санаториев пересядут в автобусы. Такую меру предложил глава города Алексей Копайгородский, чтобы сократить пробки на дорогах. Об этом сообщили в мэрии курорта.

В период с мая по сентябрь Сочи планируют посетить порядка 4 миллионов гостей. Очередное увеличение турпотока первым делом ляжет существенной нагрузкой на дорожные сети города.

- В целях минимизации автотрафика всем отраслевым предприятиям, особенно расположенным в центре курорта, рекомендовано организовать доставку сотрудников к месту работы, а обслуживающему персоналу отелей и санаториев, следует воздержаться от использования личного автотранспорта, - отметила директор департамент курортов и туризма администрации города Сочи Светлана Батяйкина.

Перевозку персонала на работу автобусами сейчас проводят лишь 20 отелей и санаториев, а также горнолыжные курорты Красной поляны.