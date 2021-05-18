Житель Новокубанского района зарезал сожительницу после разговора с ее подругой

На фото задержанный показывает следователям, как зарезал свою возлюбленную

49-летний мужчина и 41-летняя женщина жили вместе в станице Прочноокопской, что в Новокубанском районе. Вечером 22 апреля хозяйка дома позвала к себе подругу, которой рассказала, что изменяет своему возлюбленному. Однако разговор не остался инкогнито, слова попали как раз по адресу – их услышал гражданский муж женщины. В панике он ворвался в дом, схватил кухонный нож и зарезал неверную подругу. Знакомая пыталась остановить его, но у нее не хватило сил противостоять.

- О случившемся обвиняемый заявил в полицию сам. Он вызвал на место скорую и сдался полиции. Женщина умерла по причине колото-резаного ранения, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Сейчас преступник находится под стражей. Расследование продолжается.