Консолидированный бюджет Кубани пополнился на 112 миллиардов рублей

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

За четыре месяца 2021 года консолидированный бюджет Кубани вырос на 112 миллиардов рублей. В сравнении с таким же периодом прошлого года он вырос на 30 процентов. Об этом на брифинге с журналистами сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

- Мы смогли перестроиться и удержать экономику региона во время пандемии. Но для дальнейшего строительства соцобъектов и запуска новых компаний нам необходимо развитие ключевых моментов в экономике. К концу года планируем мобилизовать минимум 300 миллиардов в бюджет, - отметил глава региона.

Около 90 процентов муниципалитетов края обеспечат положительный прирост доходов в консолидированный бюджет. К примеру, Абинский район показал 180 процентов, Тбилисский и Геленджик – по 165%, а Сочи – 153%.