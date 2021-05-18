Фото: sochi.ru.

Штормовое предупреждение объявлено в Сочи. Есть опасность формирования смерчей над морем. Об этом сообщили в мэрии курорта.

По сообщению синоптиков, в течение всего дня 19 мая на участке Магри - Веселое начнется дождь, местами гроза и шквалистое усиление ветра. На реках не исключен подъем уровня воды с достижением неблагоприятных отметок.

Сильный дождь с грозой ожидается и на территории Сочи.

Все городские службы переведены на усиленный режим работы. Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта соблюдать все необходимые меры предосторожности и временно отказаться от отдыха у воды.

При возникновении происшествий следует звонить по номеру 112.