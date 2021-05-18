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В Сочи машина улетела в реку. Ее обнаружили очевидцы и вызвали полицию. Об этом сообщили автолюбители в соцсетях.

Сегодня18 мая, в Лазаревском районе ими был обнаружен автомобиль в реке.

По словам свидетелей, инцидент произошёл вчера вечером в селе Волковка. Водитель, управляя легковым транспортным средством не справился с управлением, снёс дорожное ограждение и слетел с дороги в реку. Судя по повреждениям, машина не раз сделала кувырок до приземления в воду.

Оперативно прибывшие правоохранители в машине никого не обнаружили. На место происшествия был вызван хозяин автомобиля. Однако, как утверждает хозяин он вчера продал эту машину и к инциденту не имеет отношения.