Фото: архив "КП-Кубань"

Сочинскую пиццерию оштрафовали за нарушение авторских прав на песни. Размер иска за воспроизведение 6 песен составил 120 тыс. рублей. Об этом сообщили в Арбитражном суде Краснодарского края.

Суд удовлетворил иск о взыскании с компании «Зенит» компенсации за воспроизведение песен в пиццерии «Адриано» в Сочи без лицензионного договора.

Согласно материалам суда, 9 февраля 2020 года в пиццерии по улице им. Ленина публично исполняли песни, входящие в репертуар ООО «Российское авторское общество». В частности, звучали композиции Histoire d amoure, La maison, Doo Uap Doo Uap Doo Uap, Lady hear me tonight, Wicked games, Pink panther. Данный факт был снят на видео. Таким образом, были нарушены права правообладателей SIAE, SACEM, ASCAP, BMI.

Суд посчитал требование обоснованным и постановил взыскать с компании 120 тыс. рублей. Решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд.