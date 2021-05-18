Тимур Бекмамбетов выступит в Сочи на марафоне «Новое Знание»

Каждый гость расскажет реальный кейс, который будет полезен здесь и сейчас Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 20 по 22 мая в России стартует просветительский марафон «Новое Знание». Он станет отправной точкой для новых форматов работы общества «Знание» и пройдет в восьми городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Все мероприятия будут сопровождаться интернет-трансляцией на сайте – marathon.znanierussia.ru, что позволит каждому желающему из любой точки мира принять участие в марафоне и получить новые знания.

Каждый город представит одно из направлений просветительской деятельности – будь то культура, история, политика или спорт. Гости смогут познакомиться с выдающимися людьми каждой индустрии.

Спикерами марафона станут 150 ярких лидеров, среди них – кинорежиссер Тимур Бекмамбетов, артист балета Николай Цискаридзе, российский пианист-виртуоз Денис Мацуев, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Андрей Фурсенко, мэр Москвы Сергей Собянин, изобретатель и соучредитель компании Apple Computer Стив Возняк и другие.

- Нам важно бережно хранить и преумножать интеллектуальное наследие общества «Знание». С помощью технологий мы зададим ему импульс и добьемся широкого федерального охвата, сможем найти подход к самым разным аудиториям. И наш Марафон – первый шаг на пути к этой цели. Это уникальная площадка, с которой мы расскажем людям по всей стране о достижениях и прорывах России в науке, истории, искусстве и многих других сферах, о ее ярких и талантливых людях, - сказал гендиректор российского общества «Знание» Максим Древаль.