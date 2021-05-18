На Кубани увеличат количество охраны в больших школах

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Губернатор Кубани поручил усилить охрану учреждений дополнительного образования и увеличить количество охранников в больших школах. Об этом стало известно после заседания Антитеррористической комиссии и Оперштаба, участие в котором приняли председатель ЗСК, и.о. руководителя Следственного управления, первый замглавы края Андрей Алексеенко, вице-губернаторы, руководители краевых министерств и правоохранительных органов и представители прокураторы.

- За последние несколько лет мы практически полностью ушли от охраны школ сторожами и вахтерами и все передали в руки частных охранных предприятий или казачьих ЧОПов. Это улучшило ситуацию. Теперь нам нужно усилить охрану и в зданиях дополнительного образования: школах искусств, детских спортивных школах, центрах творчества, - сказал губернатор.

При этом вице-губернатор региона Анна Минькова отметила, что безопасность детей в организациях обеспечивают 4648 сотрудников, но вот в большинстве учреждений дежурят по одному охраннику. Этого недостаточно, особенно в больших школах, где работа идет в несколько смен. Кондратьев поручил увеличить количество охранников в таких школах.