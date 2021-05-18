Фото: sochi.ru.

Сочи представили на международной выставке туризма в Дубае. В ней приняли участие представители из 62 стран. Об этом заявили в мэрии курорта.

Крупнейшая на Ближнем Востоке бизнес-выставка в сфере внутреннего и выездного туризма стартовала в Дубае 16 мая. Россию, помимо Сочи, представлял еще Санкт-Петербург.

На стенде Сочи представлены компания «WOW Sochi», аэропорт Сочи, Курорт «Красная Поляна», парк развлечений «Сочи Парк» и игорная зона «Красная Поляна».

- Комплексная программа по привлечению туристов из стран Ближнего Востока ведется с 2019 года. Именно тогда была достигнута договоренность о запуске первого прямого рейса по направлению Дубай – Сочи. Благодаря проделанной работе, с июня 2019 по март 2020 годов туристической поток в Сочи из стран Ближнего Востока составил более 20 500 человек, – рассказала директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина.

На открытии стенд курорта посетил Генеральный консул РФ в Дубае и Северных Эмиратах Олег Фомин.