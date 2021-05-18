Два жителя Адыгеи дали ложные показания, чтобы спасти друга-насильника от тюрьмы

В декабре 2019 года в Майкопском городском суде шло заседание в отношении насильника. Адвокат пригласили двух свидетелей, которые дали ложные показания и тем самым дали подсудимому алиби. Делопроизводство закрыли, однако в скором времени следователи доказали, что мужчина был виновен.

- Суд с учетом имеющихся в уголовном деле доказательств, к показаниям осужденных отнесся критически и вынес обвинительный приговор в отношении фигуранта дела, который вступил в законную силу, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Мужчинам выписали административный штраф в 10 и 15 тысяч рублей. В законную силу приговор еще не вступил.