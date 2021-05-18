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Общество18 мая 2021 17:52

В Краснодаре начался Всероссийский семинар для казаков

Его цель – продемонстрировать представителям разных регионов, как на Кубани развивается казачество
София ФОМЕНКО
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре стартовал Всероссийский семинар по организации государственной службы российского казачества. Он будет принимать гостей-казаков из разных уголков России до 22 мая. Его цель – показать развитие направления. Сборы открыл атаман Всероссийского казачьего войска Николай Долуда.

– Объехав 11 казачьих войск, я сделал вывод, что на Кубани лучшая система военно-патриотического воспитания, а работа и служба казаков организована на самом высоком уровне. Поэтому для практических занятий я выбрал именно Кубанское казачье войско, – отметил атаман.

Гости должны узнать, как кубанские казаки проводят ликвидацию ЧС, охраняют природу и общественный порядок, защищают государственные границы и организовывают военно-полевые сборы. Им расскажут о системе казачьего образования, работе с молодежью и взаимодействии со СМИ.