В Краснодаре начался Всероссийский семинар для казаков

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре стартовал Всероссийский семинар по организации государственной службы российского казачества. Он будет принимать гостей-казаков из разных уголков России до 22 мая. Его цель – показать развитие направления. Сборы открыл атаман Всероссийского казачьего войска Николай Долуда.

– Объехав 11 казачьих войск, я сделал вывод, что на Кубани лучшая система военно-патриотического воспитания, а работа и служба казаков организована на самом высоком уровне. Поэтому для практических занятий я выбрал именно Кубанское казачье войско, – отметил атаман.

Гости должны узнать, как кубанские казаки проводят ликвидацию ЧС, охраняют природу и общественный порядок, защищают государственные границы и организовывают военно-полевые сборы. Им расскажут о системе казачьего образования, работе с молодежью и взаимодействии со СМИ.