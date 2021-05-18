Прокуратура начала проверку после пожара в частной гостинице Анапы

Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Напомним, вечером 18 мая в частной гостинице города Анапы по улице Шевченко начался пожар на третьем этаже. Эвакуировали 15 человек, сейчас пожарные завершают тушение возгорание. Жертв и пострадавших нет

Тем временем прокуратура города начала проверку.

- Сейчас нам известно, что гостиница оформлена на индивидуального предпринимателя официально. Причины пожара будем выяснять, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Это второй крупный пожар на Кубани за минувшие сутки. Утром в Краснодаре загорелся склад на улице Новороссийской.