ВТБ: музеи Краснодара и Сочи с начала года нарастили выручку в 4 раза

ВТБ к всероссийской акции «Ночь Музеев» исследовал оборот музеев в 2021 году. Всего с начала года жители и гости Краснодара, а также Сочи потратили на посещение экспозиций и выставок свыше 2,5 млн рублей, что в четыре раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ.

В целом по стране оборот музеев, по данным исследования ВТБ, превысил 150 млн рублей – это в 1,5 раза больше, чем за тот же период годом ранее.

Театры и кинотеатры в России увеличивают выручку к прошлому году более медленными темпами. В театрах россияне оставили с начала года 3,8 млрд рублей – на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В театрах Сочи и Краснодара рост более заметный - в три раза, до 10,8 млн рублей.

Оборот кинотеатров в России с начала года составил 780 млн рублей, это всего на 10% больше прошлогодних показателей. В Сочи и Краснодаре восстановление выручки кинозалов идет более быстрыми темпами: она увеличилась с начала года в два раза.

«В прошлом году Ночь Музеев пришлась на период наиболее серьезных ограничений из-за пандемии, поэтому все мероприятия в рамках акции проходили в онлайн-режиме, а выручка культурных учреждений в апреле порой уходила в минус за счет возврата ранее оплаченных билетов. В этом году многие музеи открыли свои двери для участников всероссийской акции, хотя ряд мероприятий по-прежнему проходит в онлайн-формате. По нашим оценкам, акция привлечет внимание россиян к культурным событиям и музейным экспозициям, поэтому мы ожидаем рост выручки музеев по всей стране в этом году», - комментирует Владимир Турчин, начальник управления «Развитие технологий эквайринга» ВТБ.