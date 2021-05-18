В Краснодаре объявили торги на строительство самого большого детского сада

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В краевом центре начались торги на строительство самого большого детского сада. Учреждение на 350 мест должно появиться по улице Батуринской в микрорайоне Россинского. К его реализации приступят сразу после завершения конкурса по выбору подрядной организации. Средства выделят из краевого бюджета.

- Это первый проект такой вместимости в Краснодаре. Именно в выбранном микрорайоне серьезная потребность в детских садах и школах. Недавно там начали строить школу на 1550 мест за счет застройщика. Детский сад будет рядом с ней, - сказал директор департамента строительства Артём Аганов.

Также он рассказал, что полный пакет документов он передаст в конце апреля, а конкурсная процедура стартовала 17 мая.