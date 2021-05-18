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Общество18 мая 2021 20:02

Краснокнижные пицундские сосны высадили в центре Сочи

Акция прошла в рамках программы по озеленению города-курорта
Инна БОРИСОВА
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Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Фото: пресс-служба мэрии Сочи

В Сочи прошла экологическая акция по посадке 53 пицундских и алеппских сосен. Деревья сажали на набережной реки Псахе в микрорайоне Мамайка, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

- Сохранение «зеленого купола» курорта – одна из наших приоритетных задач. Мы рады приветствовать инициативу по высадке деревьев, в том числе краснокнижных пицундских сосен, - сказал директор департамента по охране окружающей среды мэрии Сочи Александр Мамлай.

В акции участвовали студенты Российского международного олимпийского университета, экологи, чиновники мэрии, представители общественности.

Высадка деревьев продолжится. Следующим местом выбрана верхняя приморская набережная.