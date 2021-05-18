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Общество18 мая 2021 20:17

Светофоры на перекрестке Новороссийской и Волжской в Краснодаре временно отключат

Электронные регулировщики не будут работать больше суток
Инна БОРИСОВА
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В Краснодаре светофоры на пересечении Новороссийской и Волжской отключат с 9.00 19 мая до 16.00 20 мая

В Краснодаре светофоры на пересечении Новороссийской и Волжской отключат с 9.00 19 мая до 16.00 20 мая

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодаре будут временно отключены светофоры на перекрестке улиц Новороссийской и Волжской, сообщает пресс-служба мэрии города. Отключение состоится с 9.00 19 мая до 16.00 20 мая.

- Временные неудобства для всех участников движения связаны с ремонтом улицы Волжской на участке от .овороссийской до Селезнева, - уточнили в администрации.

В течение времени, пока светофоры будут отключены, здесь заменят опоры и перенесут оборудование. Вместо старых появятся совмещенные светофоры для автомобилистов и пешеходов.