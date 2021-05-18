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Общество18 мая 2021 20:58

Кубань вошла в десятку лидеров в стране по максимальным ценам на молоко

Дешевле кубанского молоко даже в Амурской и Мурманской областях
Инна БОРИСОВА
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Краснодарский край занял восьмое место среди российских регионов по ценам на молоко

Краснодарский край занял восьмое место среди российских регионов по ценам на молоко

Фото: Иван МАКЕЕВ

Краснодарский край занял восьмое место среди российских регионов по ценам на молоко. На Кубани литр сырого молока стоит 31,4 рубля. Такие данные опубликованы аналитиками Milknews.

В тройке лидеров по ценам в стране на молоко Ненецкий автономный округ - 69,5 рубля/кг, Камчатский край - 49,2 рубля/кг и Хабаровский край - 47,3 рубля/кг.

Примечательно, что кубанское молоко дороже даже, чем молоко в Амурской и Мурманской областях. Там за литр продукции от местных буренок дают 31,1 рубля/кг.

Самое же дешевое молоко в России в Дагестане - 19,8 рубля/кг, Кабардино-Балкарии - 23,1 рубля/кг и Кировской области - 23,3 рубля/кг.