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Общество18 мая 2021 21:26

Владимир Путин 24 мая проведет встречу в Сочи с президентом Киргизии Жапаровым

Лидеры двух стран обсудят вопросы стратегического партнерства
Инна БОРИСОВА
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Фото: www.kremlin.ru

Фото: www.kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 24 мая в Сочи встретится с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

Главы двух государств в общении затронут торгово-экономические, военно-технические и культурно-гуманитарные вопросы.

- Мы испытываем взаимное доверие и уважение к друг другу. Сообща содействуем развитию евразийской интеграции. Проведем предметный разговор по всем этим темам в ходе предстоящей встречи с президентом Садыром Жапаровым в Сочи, - цитирует РИА "Новости" президента России.