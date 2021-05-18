Владимир Путин 24 мая проведет встречу в Сочи с президентом Киргизии Жапаровым

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Президент России Владимир Путин 24 мая в Сочи встретится с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

Главы двух государств в общении затронут торгово-экономические, военно-технические и культурно-гуманитарные вопросы.

- Мы испытываем взаимное доверие и уважение к друг другу. Сообща содействуем развитию евразийской интеграции. Проведем предметный разговор по всем этим темам в ходе предстоящей встречи с президентом Садыром Жапаровым в Сочи, - цитирует РИА "Новости" президента России.