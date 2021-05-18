В Тимашевске 15-летний подросток утонул в реке Кирпили

Центральный пляж в Тимашевске на берегу реки Кирпили
Фото: Никита ВЫСОЦКИЙ
В Тимашевске в реке Кирпили утонул 15-летний подросток. Эта трагедия произошла 18 мая днем в районе старых дамб.
По сообщению Тимашевского АСО «Кубань СПАС», трое учеников местной школы пошли после уроков на речку. Один из них, 15-летний подросток, вошел в воду и соскользнул в яму.
Выплыть он не смог из-за сильного течения. По словам спасателей, глубина в районе дамб может достигать до 3,5 метров.
Известно, что утонувший подросток ученик 9 класса местной школы.
- Тело мальчика до сих пор не найдено. Поиски продолжаются. СУ СК РФ по Краснодарскому краю проводит доследственную проверку, - сообщила "КП" - Кубань" старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.