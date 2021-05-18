ФК «Краснодар» вошел в пятерку самых посещаемых клубов РПЛ болельщиками

Фото: fckrasnodar.ru

Футбольный клуб «Краснодар» занял пятое место в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) по посещаемости в сезоне 2020/21. Стадион в Краснодаре посетили 271 353 человека. Такую статистику предоставила РПЛ.

Самым посещаемым клубом ожидаемо стал петербургский "Зенит". На матчи бело-голубых пришло 436 289 болельщиков.

Футбольный клуб "Сочи" за прошедший футбольный сезон пришли поддержать 205 682 человек. Это 11 место в рейтинге.

Всего матчи РПЛ в сезоне 2020/21, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса в стране, посетили более 1 млн 800 тыс. зрителей.