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Общество18 мая 2021 23:18

На Горогородах в Краснодаре отремонтировали более 5 километров дорог

В планах на 2022 год - ремонт 9 участков гравийных дорог в этом же микрорайоне города
Инна БОРИСОВА
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В районе Горогородов были отремонтированы участки улиц Южной, Песчаной, Захарова, Станкостроительной, Постовой, Химзаводской

В районе Горогородов были отремонтированы участки улиц Южной, Песчаной, Захарова, Станкостроительной, Постовой, Химзаводской

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодаре в районе Горогородов в 2021 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» уже отремонтировано более 5 километров дорог. Об этом сообщил мэр Евгений Первышов на встрече с жителям Западного округа.

- Были отремонтированы участки улиц Южной, Песчаной, Захарова, Станкостроительной, Постовой, Химзаводской, - уточнил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгений Беляков.

В планах на 2022 год - ремонт 9 участков гравийных дорог на Горогородах. В их числе и проезд Индустриальный, состоянием которого были очень недовольных жители этого микрорайона.