«Локомотив-Кубань» проиграл в Краснодаре УНИКСу из Казани

Фото: vk.com/lokobasket

В Краснодаре, на родном стадионе в "Баскет-Холле" 18 мая баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" проиграл команде УНИКС из Казани. Это был первый полуфинальный матч Единой лиги ВТБ.

Матч завершился со счетом 87:98 в пользу гостей из Татарстана.

- Даже в неполном составе наши парни бились до последних секунд, отыграли 19 очков, затащили УНИКС в концовку, а потом и в овертайм. Но, к сожалению победить не удалось, - сообщает официальный аккаунт "Локо" в соцсети.

Самым результативным в матче стал игрок "Локо" Кевин Херви - 24 очка.

Ответный матч опять же с УНИКСом состоится 20 мая в краснодарском "Баскет-Холле".