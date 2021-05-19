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Происшествия19 мая 2021 8:12

В Адыгее замглавы района и депутат пойдут под суд за мошенничество на 1,7 млн рублей

Сейчас они сняты с должностей
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Дело направлено в суд

Дело направлено в суд

Бывшие замглавы Гиагинского района и депутат Совета обвинятся в мошенничестве. По версии следствия мужчины решили обманом похитить бюджетные средства.

- Чиновник и депутат в сговоре заключили фиктивные договора с Гиагинским сельским поселением на благоустройство территории памятника «Вечный огонь» и прилегающего парка в станице Гиагинской. В документах намеренно были завышены объемы и стоимость работ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Адыгее.

В итоге мужчинам удалось вывести из бюджета министерства строительства свыше 1 млн 700 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, которое уже направлено в суд.

Криминал