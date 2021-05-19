Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Последние новости на 19 мая 2021. Житель Краснодара избил работников скорой, которые ему помогли. Мужчина был в неадекватном состоянии.

Кубань вошла в десятку лидеров в стране по максимальным ценам на молоко. Дешевле кубанского молоко даже в Амурской и Мурманской областях.

Краснокнижные пицундские сосны высадили в центре Сочи. Акция прошла в рамках программы по озеленению города-курорта.

Два жителя Адыгеи дали ложные показания, чтобы спасти друга-насильника от тюрьмы. Их наказали штрафами.

Сочинскую пиццерию оштрафовали за нарушение авторских прав на песни. Размер иска за воспроизведение 6 песен составил 120 тыс. рублей.