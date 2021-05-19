Погода в Краснодаре на 19 мая 2021 года: на город надвигаются холода и грозы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода не перестает преподносить сюрпризы жителям Кубани. После аномального жарких майских праздников на Краснодарский край возвращаются холода. Вместе с ними идет «дождливый циклон». Он продержится в краевом центре как минимум сутки.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода в Краснодаре на 19 мая 2021 года.

- Ожидаем грозы и ливни, порывы ветра составят 11 м/с, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Максимальная температура воздуха – 20 градусов.