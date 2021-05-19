Фото: sochi.ru.

Погода в Сочи на 19 мая 2021 года: объявлено штормовое предупреждение.

«КП-Кубань» узнала, какой будет погода в Сочи на 19 мая 2021 года.

По данным синоптиков весь сегодняшний день на территории курорта местами возможен сильный дождь, гроза с градом, шквалистое усиление ветра до 20-23 м/с. На реках не исключен подъем уровня воды с достижением неблагоприятных отметок.

В течение суток погода в Сочи на 19 мая 2021 года на участке от Анапы до Магри утром и вечером имеется опасность формирования смерчей над морем. Температура воздуха днём +18+23°. Ветер умеренный, при грозе возможен сильный порыв ветра. Температура воздуха ночью всего +11+16°.

Экстренные службы переведены на усиленный режим работы. Спасатели рекомендуют гражданам временно отказаться от отдыха у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.

В случае необходимости звонить по номеру 112.