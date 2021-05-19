График отключения горячей воды в Краснодаре 2021: когда и где отключат воду в краевой столице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стал известен график отключения горячей воды в Краснодаре 2021. Специалисты готовятся к новому отопительному сезону. Они проводят профилактические работы на тепловых сетях. Это позволит избежать неожиданных поломок во время отопительного сезона.

«КП» – Кубань» узнала график отключения горячей воды в Краснодаре 2021. С 31 мая по 13 июня горячей воды не будет по следующим адрес:

поселок Плодородный, 7, 13.

ул. Воронежская, 31, 39, 50, 58.

ул. Уральская, 81/А, 81/Б.

ул. 1-го Мая, 228, 232, 234, 262, 298.

ул. Айвозовского, 16, 18, 20.

ул. Анапская, 22, 24.

ул. Армавирская, 60.

ул. Восточно-Кругликовская, 50, 52, 55.

ул. им. 40-летия Победы, 52, 54.

ул. им. А.А. Героя Аверкиева, 1.

ул. Коллективная, 43, 45.

пр-д. Славянский, 10.

ул. Ростовская, 30.

ул. Славянская, 67.

ул. Темрюкская, 68/1, 71, 73.

ул. Черкасская, 45, 47.

ул. Азовская, 3, 5, 11, 13.

Учхоз Кубань, ул. Красная, 1, 2, 3, 8, 9, 11, 12, 13.

ул. Академика Лукьяненко П.П., 95, корп. 1, 2, 3, 4.

ул. им. Н.И. Вавилова, 16.

ул. им. Калинина, 1, корп. 15, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 56, 57.

ул. Красных Партизан,16/2, 55, 157, 159, 161/1, 71, 73, 75.

ул. пр-кт Чекистов, 21.

ул. Советская, 15.

ул. Темрюкская, 69.

ул Харьковская, 127.

ул. Спокойная, 16, 17.

ул. Тургенева, 17.

ул. Коммунаров, 298.

ул. Красная, 194, 196.

ул. Колхозная, 26.

ул. Декоративная (п. Березовый), 1/3, 16.

ул. им. Профессора Рудакова (п.Березовый), 1, 5, 7.

ул. Новосельская (п.Березовый), 11.

ул. Целиноградская, (п. Березовый), 4, 6, 14.

ул. Тепличная, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 52.

График отключения горячей воды в Краснодаре 2021 создавался из-за необходимости проведения промывки и опрессовки труб в домах местных жителей. Это создаст комфортные условия для людей зимой, в разгар отопительного сезона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

График отключения горячей воды 2021: когда отключат воду в Майкопе

«КП» – Кубань» узнала график отключения горячей воды 2021 в Майкопе в мае (подробнее).