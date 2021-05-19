В поселке Пашковском Краснодара построят быстровозводимый спортзал

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В Пашковском жилом массиве Краснодара построят новый спортзал. Его возведут на территории школы №58. Об этом сообщил мэр города Евгений Первышов.

- Школа №58 - одна из старейших в городе, работает с начала прошлого века. Помещения для уроков физкультуры, которые есть в школе сейчас, не соответствуют современным требованиям. Поэтому принято решение построить на территории отдельно стоящий быстровозводимый спортзал, - написал глава Краснодара в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что уже стартовал конкурс по выбору подрядной организации. Не исключено, что объект начнут возводить уже в этом году.

- Недавно мы открыли ФОК на Юбилейном, скоро начнем строить спортзал в Пашковке. Считаю, что спортивные объекты наравне с новыми школами и садами нужны во всех микрорайонах города. В работе у нас ещё четыре проекта, причем два из них уже получили положительное заключение госэкспертизы, - добавил мэр.