В Краснодаре хотят продлить программу по обновлению подвижного состава

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Программа по обновлению подвижного состава действовала в краевом центре три года. За это время в столицу Кубани уже прибыли 96 новых трамваев. В ближайшее время поступят ещё семь современных вагонов.

Мэр Краснодара Евгений Первышов предложить продлить программу по обновлению подвижного состава.

- Трамваи, которые изжили себя, остались. Общественный транспорт – это лицо города. На сессии совместно с депутатами городской Думы выступим с инициативой в Законодательное собрание Краснодарского края о продлении программы, чтобы до 24 года продолжать обновлять транспорт, - отметил глава города.

Депутат Законодательного собрания края Батырбий Тутаришев выразил готовность поддержать инициативу.