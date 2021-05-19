Фото: sochi.ru.

Автобусы на природном газе тестируют в Сочи. Новая техника значительно снизит нагрузку на экологию курорта. Об этом рассказали в администрации города.

Уже две машины уже выпустили на линию. Первая курсирует внутри поселка Лазаревское, вторая - на маршрут №77, который следует из центра Сочи в Лазаревское. Трасса выбрана неслучайно.

- Тестовая началась в Сочи 10 мая и продлится в течение всего летнего сезона. Основная цель -проверить, как поведет себя техника в условиях жаркого летнего климата и на горных серпантинах, а также убедиться в том, что машины обеспечивают современный уровень комфорта для пассажиров, - отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Владимир Пронкин.

Ранее автобусы испытывались на сочинских трассах без пассажиров, они безопасны и оснащены современным оборудованием и кондиционерами.

Результатом тестирования будет разработка современного газового автобуса, созданного специально для работы на горных дорогах в условиях высоких температур.