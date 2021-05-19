Банда подростков в масках обворовывала банкоматы на Кубани

Дело передано в суд

Дерзкие ребята из Крымского района решили, что они не хуже преступников из самых захватывающих фильмов про ограбления. 16-летний мальчишка со своим старшим братом собрали банду из пяти человек, всем от 17 до 25 лет. Они закупили маски, чтобы не засветиться на камерах видеонаблюдения, изучили строение банкоматов, разработали план по приезду на места и приступили вершить черные делишки.

- Парни приезжали на кражи на заранее угнанных автомобилях. В период с июня по июль 2020 года в ночное время обвиняемые похищали банкоматы и платежные терминалы. Им удалось вытащить деньги в магазинах и торговых точках на территории Крымского, Абинского, Северского, Белореченского и Темрюкского районов, а также города Новороссийска, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Банда предполагала собрать мешки денег и рвануть за границу, но они насчитали только 70 тысяч рублей. Что еще хуже – были пойманы полицейскими. Теперь все пятеро находятся под стражей и ждут суда.