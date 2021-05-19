Фото: sochi.ru.

В Сочи появятся современные остановки общественного транспорта. Новые павильоны будут оснащены Wi-Fi и зарядными устройствами для мобильных телефонов. Об этом рассказали в мэрии курорта.

Вопросы замены обсуждал глава города Алексея Копайгородского на рабочем совещании. В Сочи сейчас 1081 остановок для общественного транспорта. Последний раз город проводил замену павильонов в 2013 году.

- В первую очередь, надо провести инвентаризацию остановочных пунктов на всех автомобильных дорогах города. На это профильному департаменту дал срок две недели. После будем формировать предложения для инвесторов. В приоритете, конечно, замена павильонов на гостевых маршрутах, потому что это лицо нашего курорта, - отметил мэр города Алексей Копайгородский.

Инвесторы уже показали ряд своих предложений. Каждый павильон будет оснащен точкой доступа Wi-Fi и возможностью USB зарядки.

На курорте установят более 1000 таких остановок.