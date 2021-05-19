На Кубани начнут строить 14 социальных объектов

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В Краснодарском крае активно строятся школы и детские сады. Во второй половине 2021 года в регионе планируют приступить к возведению 14 социальных объектов.

- Благодаря выделенным из бюджета 2,4 млрд рублей, подрядчики приступят к работам. Запланировано строительство восьми спортивных залов, трех детских садов и трех школ. Сдать все объекты должны до 2024 года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В 2021 году начнут строить школу на 1100 мест в Тбилисском районе. Также приступят к возведению здания начальной школы на 200 мест в станице Крыловской, школы на 1100 мест в станице Марьянской Красноармейского района, детского сада-яслей в Белоглинском районе, детского сада на 350 мест в районе ул. Кирилла Россинского и ул. Батуринской Краснодара, детского сада на 320 мест в Славянске-на-Кубани.

Малобюджетные спорткомплексы будут строить в поселке Псебай Мостовского района, в поселке Джубга Туапсинского района, станице Прочноокопской Новокубанского района, Петровской Славянского района, Казанской Кавказского района. В спортшколе «Альтаир» Тихорецка возведут спортзал для занятий легкой атлетикой. Также появится водно-спортивная гребная база в Темрюке и спортзал на территории школы №58 Краснодара.