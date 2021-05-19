Фото: sochi.ru.

Обработка пальм от вредителей началась в Сочи. Для удобства жителей и гостей города работы проводятся ночью или ранним утром. Об этом рассказали в мэрии курорта.

Основные вредители растительности - американская белая бабочка и пальмовый долгоносик. В ходе эксперимента созданы эффективные меры борьбы с ними.

- Все они, в свое время, были завезены в наш город с посадочным материалом. Чтобы исключить возможность завоза новых вредителей, по поручению главы города в Сочи созданы питомники, где выращивается местный посадочный материал, - отметил директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации города Александр Мамлай.

Уже обработано около 3500 пальм и более 11 гектаров зеленых насаждений.

Растения на объектах санаторно-курортной отрасли и придомовые территории также нуждается в обработке. По данному вопросу проводятся встречи с владельцами гостиничных комплексов, санаториев и управляющими компаниями.