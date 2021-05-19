На Кубани работают 15 муниципальных центров управления

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае действуют 15 муниципальных центров управления. Практически все они функционируют в районах с численностью населения более 50 тысяч человек. Центры позволяют оперативно реагировать на обращения граждан.

– Эффективный цифровой диалог между населением и властью помогает быстро реагировать на запросы. Ежедневно центр управления регионом проводит аналитический мониторинг информационного пространства края, систематизирует информацию о проблемах, а также информирует жителей по тематикам обращений и механизмам обратной связи, – отметил вице-губернатор края Александр Руппель.

До конца года в регионе планируется открыть еще 15 муниципальных центров управления.

В администрации края также отметили, что власти реагируют на жалобы и вопросы жителей в соцсетях. В апреле 2021 года поступило порядка 5 тысяч таких сообщений, что почти на 8% больше по сравнению с мартом. Большинство районов оперативно отрабатывают поступившие сообщения.