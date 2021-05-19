Мэр Краснодара поднял вопрос урегулирования движения электросамокатов

Правда, какие меры он хотел бы ввести в программу урегулирования, мэр не уточнил Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре (особенно в центре и около крупных парков) очень развито движение на электросамокатах. Такие средства передвижения могут развивать скорость до 60 километров в час, что может стать угрозой для передвижения на дорогах. Мэр краевой столицы Евгений Первышов забеспокоился об этом вопросе и попросил скорейшего урегулирования этого вопроса в федеральных ПДД.

- И в Краснодаре давно назрел вопрос регулирования движения самокатов. Они становятся полноценными участниками движения на дорогах, передвигаясь на высокой скорости, и угрозой для прохожих на тротуарах. Необходимо скорейшее внесение изменений в ПДД для урегулирования вопроса на федеральном уровне, - написал Первышов в своем тг-канале.

Также глава отметил, что во многих странах скорость движения самокатов уже ограничили. В Германии, Италии и Франции запретили ездить по тротуарам, где-то штрафуют за музыку в наушниках. А в Англии вообще запретили ездить везде, кроме частных территорий.