Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 19 мая выросло на 92

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Заболевших за сутки каждый день становится меньше. Стабилизацию эпидобстановки медики связывают с вакцинацией населения.

По данным на 19 мая апреля за сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 92 человека. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Сочи, Кореновский и Лабинский районы. Здесь выявили 23, 18 и по шесть инфицированных соответственно. По пять – в Тихорецком районе и Новороссийске. В Геленджике, Анапе и Усть-Лабинском районе коронавирус подтвердился у четырех человек.

- В Туапсинском, Белореченском районах, в Горячем Ключе с коронавирусом в больницу попали три человек. Двое заразились в Красноармейском районе. Единичные случаи зафиксированы в Абинском районе, Армавире, Кавказском, Калининском, Гулькевичском, Крымском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

В стационаре остаются 1049 человек. На дому лечатся 1182 человека.