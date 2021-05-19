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Общество19 мая 2021 11:40

Администрация Кубани выплатила 388 миллионов рублей по облигациям

Власти отдали процент за купонный доход по займам 2017 и 2019 года
София ФОМЕНКО
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Последний раз регион производил выплаты по облигациям в декабре 2020 года

Последний раз регион производил выплаты по облигациям в декабре 2020 года

Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Краснодарского края выплатили купонные деньги от двух облигаций 2017 и 2019 года. В частности, 14 мая регион отдал 214,4 миллионов рублей по облигациям RU35001KND0 (15-й купонный период). При этом сам доход от ценных бумаг составил 21,4 рублей, при ставке в 8,6%.

13 мая край направил еще 173,3 миллиона рублей по облигациям RU35003KND0. Ставка этого купонного дохода составила 6,95%. Цена одной бумаги – 17,33 рублей.

Отметим, что последний раз регион производил выплаты по облигациям в декабре 2020 года. В то время на эти цели ушло 190 миллионов рублей.