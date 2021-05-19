Фото: Кавказский биосферный заповедник.

В Краснодарском крае численность медведей может возрасти до 800 особей. Об этом сайту «КП»-Кубань» сообщил главный научный сотрудник Кавказского природного заповедника, профессор Анатолий Кудактин.

- По нашим подсчетам, сейчас на Кавказе на каждую самку выходит в среднем по два медвежонка, реже - по три, - говорит профессор. - Причём более плодовиты мелкие виды - морфы. У таких бывает по три малыша. Это влияет и на общую численность популяции, она в наших горах остается стабильной, а в годы, когда много корма, теплые зимы и хорошие весны, численность медведей даже возрастает. Если такая тенденция продолжится еще 5-7 лет, то численность медведей в Краснодарском крае может возрасти до 800 особей и выше.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, три важных совета, которые помогут туристам не стать жертвой медведя.