В Динском районе женщина зарезала любимого за оскорбления

Фото: пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю

По данным следствия, убийство случилось вечером 18 мая в одном из домов на улице Кирова станицы Новотитаровской. Там 47-летняя женщина и ее 41-летний сожитель устроили романтический ужин с алкоголем. В процессе пьянке между ними началась ссора. Слово за слово, мужчина стал оскорблять любимую, на что та набросилась на него с ножом. Через несколько минут мужчина скончался, а злоумышленница побежала за помощью к соседям. Те вызвали скорую помощь.

- В настоящее время подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Назначена судебная экспертиза. Расследование дела продолжается.