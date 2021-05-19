«Россети Кубань» капитально отремонтировала подстанцию «Бузиновская»

Фото предоставлено "Россети Кубань"

В рамках ремонтной кампании 2021 года специалисты Усть-Лабинского филиала «Россети Кубань» выполнили капитальный ремонт подстанции 110 кВ «Бузиновская». Энергообъект обеспечивает электричеством более пяти тысяч жителей в станицах Новомалороссийская, Бузиновская и селе Первомайское Выселковского района Краснодарского края.

Подстанция «Бузиновская» является ключевой в схеме энергоснабжения центральной части Выселковского района, снабжает электроэнергией 24 потребительских трансформаторных подстанций напряжением 0,4-10 кВт.

Для надежной работы высоковольтного оборудования крупного питающего центра был проведен капитальный ремонт силового трансформатора мощностью 2,5 МВА, двух трансформаторов напряжения и другого оборудования подстанции.

В ходе ремонтных работ специалисты энергокомпании также осуществили замену трансформаторного масла, выполнили техническую диагностику систем охлаждения и обогрева оборудования, покраску металлоконструкций и благоустройство прилегающей к энергообъекту территории. На подстанции установили новейшие устройства релейной защиты и автоматики.

– Современные высокотехнологичные устройства автоматики отличаются высокой надежностью, точностью измерений, обладают функцией непрерывной самодиагностики, – рассказал начальник службы РЗА Усть-Лабинских электрических сетей Иван Переверзев. – Они не только обеспечивают защиту оборудования подстанции от нештатных ситуаций в сети, но и дают возможность автоматизированного управления оборудованием подстанции.