Губернатор Краснодарского края лично осмотрит пляжи Геленджика

Глава региона планирует осмотреть благоустройство пляжных территорий на курорте до начала совещания Фото: Галина КОПЫЛОВА

Губернатор Краснодарского края проводит рабочий день в Геленджике. Там состоится выездное совещание, на котором обсудят готовность курортов к летнему сезону. А перед мероприятием Вениамин Кондратьев лично осмотрит пляжи города-курорта.

- Вместе с первым вице-губернатором Андреем Алексеенко и вице-губернатором Александром Руппелем проинспектируем пляжи города, - написал в Telegram-канале глава региона.

Напомним, что высокий курортный сезон на Кубани стартовал 1 мая. За первые 10 дней в Краснодарском крае отдохнули более 680 тысяч человек.

Ранее «Комсомолка» назвала три самых посещаемых туристами города на побережье Кубани в майские праздники. Отдыхающие выбирали отели, работающие по системе «все включено».