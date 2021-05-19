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Общество19 мая 2021 12:21

Губернатор Краснодарского края лично осмотрит пляжи Геленджика

В городе-курорте 19 мая Вениамин Кондратьев проведет краевое совещание о подготовке и проведении летнего курортного сезона
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Глава региона планирует осмотреть благоустройство пляжных территорий на курорте до начала совещания

Глава региона планирует осмотреть благоустройство пляжных территорий на курорте до начала совещания

Фото: Галина КОПЫЛОВА

Губернатор Краснодарского края проводит рабочий день в Геленджике. Там состоится выездное совещание, на котором обсудят готовность курортов к летнему сезону. А перед мероприятием Вениамин Кондратьев лично осмотрит пляжи города-курорта.

- Вместе с первым вице-губернатором Андреем Алексеенко и вице-губернатором Александром Руппелем проинспектируем пляжи города, - написал в Telegram-канале глава региона.

Напомним, что высокий курортный сезон на Кубани стартовал 1 мая. За первые 10 дней в Краснодарском крае отдохнули более 680 тысяч человек.

Ранее «Комсомолка» назвала три самых посещаемых туристами города на побережье Кубани в майские праздники. Отдыхающие выбирали отели, работающие по системе «все включено».