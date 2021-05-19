Краснодар в 2023 году может принять чемпионат мира по прыжкам на батуте

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Краевой центр в следующем году может принять чемпионат мира по прыжкам на батуте. Об этом стало известно на встрече кубанских спортсменов с вице-губернатором края Александром Власовым. Он поддержал задумку и попросил министерство спорта подготовить такую заявку.

- У нас в крае батутным видом спорта занимается около двух тысяч детей. Мы, в свою очередь, улучшаем инфраструктуру – до конца года построим комплекс для прыжков на батуте на улице Мачуги, а еще спроектировали такие центры на улице Фадеева и 9-я Тихая. Также приступили к проектированию аналогичного центра в Новороссийске, – отметил чиновник.